Pernitzer Unternehmen laden zur Einkaufsnacht .

Am Freitag, dem 3. Mai sind die Geschäfte in Pernitz wieder länger geöffnet, denn an diesem Tag findet das traditionelle Nightshopping in der Marktgemeinde statt. Ab 18 Uhr lädt die Initiative Pernitz zum nächtlichen Einkaufen.