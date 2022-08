Mögliches Sexual-Verbrechen: Ermittlungen in Wr. Neustadt

Werbung

Zu einem Aufsehen erregenden Polizeieinsatz kam es am Mittwoch in Wiener Neustadt: Ein Mann wurde an seinem Arbeitsplatz einer großen Wiener Neustädter Firma von der Polizei festgenommen. Wie die Exekutive auf Anfrage der NÖN mitteilte, erhebt eine Bekannte gegen den Mann schwere Vorwürfe. Er soll sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen und verletzt haben.

Der Mann ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, der Fall wurde aber bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, heißt es seitens der Polizei. Seitens der Staatsanwaltschaft bestätigt man ein anhängiges Verfahren, die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.