Die Schüler des BG Babenbergerring, das den Schwerpunkt der Ausbildung auf Sprachen, Humanismus und Informatik legt, erhalten künftig die Gelegenheit, die Atmos-phäre einer Fachhochschule kennenzulernen und ihre Sprachkenntnisse in Englisch im Rahmen von Workshops zu perfektionieren. Bei gemeinsamen Veranstaltungen können sich internationale Studierende der Fachhochschule mit den Schülern vernetzen und so Kontakte über Landesgrenzen hinweg knüpfen. Und all das findet am neu eröffneten City Campus der FH statt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Schülern nun auch den Kontakt zu einer erfolgreichen Hochschule ermöglichen können“, sagt BG-Direktorin Maria Kornfeld. FH-COO Peter Erlacher: „Mit dem City Campus ist die FH nun auch räumlich im Herzen der Stadt angekommen. Ich sehe es als wichtigen Beitrag einer Hochschule, eine Kooperation mit einer Schule einzugehen, die auf eine so lange Tradition zurückblicken kann.“