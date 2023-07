20 Beete beim Urban Gardening in Wiener Neustadt neu vergeben

Vor zwei Jahren startete das „Urban Gardening“ am Kleinen Lazarett. 20 Beete werden Hobbygärtnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt wurden die Beete neu vergeben. Für die Besitzer gab es von der Stadt die ersten Gemüse-Setzlinge, sowie ein Glas Honig und kleine Stofftiere für die Kinder.

„Ein grünes Wiener Neustadt funktioniert mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger noch besser. Daher freut es uns besonders, dass auch dieses Jahr das Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner groß war und die Beete beim Urban Gardening bald in neuem Grün erblühen. So sorgen wir nicht nur für eine Verschönerung des unmittelbaren Lebensbereiches, sondern auch für einen bewussteren Umgang mit der Natur. Wir wünschen den Beet-Besitzerinnen und Beet-Besitzern frohes Garteln und eine ertragreiche Ernte", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.