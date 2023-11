Traditionelle Feier für die Jungbürger in Hochwolkersdorf

Den Beginn machte die von Pfarrer Franz Pfeifer zelebrierte Messe in der Pfarrkirche. Weiter ging es in den Räumlichkeiten der Gemeinde. Zu Beginn mit einleitenden Worten von Bürgermeisterin Bianca Fürst und anschließend mit einem Vortrag von Ortshistoriker Stefan Zehetner über über die Geschichte von Hochwolkersdorf sowie weiteren wissenswerten und aktuellen Ereignissen. Den Ausklang bildete wie gewohnt die kleine Jause in geselliger Runde.