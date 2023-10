Spatenstich für 24 Wohnungen in Kirchschlag

Die Schaffung von Wohnraum in Kirchschlag geht weiter. Vergangene Woche fand am Sonnweg der Spatenstich für eine Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen statt. Errichtet wird sie von der NBG (Niederösterreichische gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft), die damit bereits ihr 5. Bauvorhaben in Kirchschlag umsetzt. Das letzte Projekt waren die 6 Doppelhäuser am Hauserweg, bei denen drei Jahre nach dem Spatenstich (11. September 2020) schon wieder alle Wohnungen vergeben sind.

Die Wohnungen des neuen Projekts am Sonnweg werden in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Die rund 6 Millionen Euro teure Anlage wird mit biogener Fernwärme versorgt, der Strom kommt von einer Photovoltaikanlage am Dach, die eine Leistung von ca. 18 kWp aufweist.

Angeboten werden Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern mit Wohnnutzflächen von 53 bis 76 Quadratmetern und mit Kaufrecht nach 5 Jahren. Für jede Wohneinheit wird ein PKW - Abstellplatz in der Tiefgarage errichtet, wobei dieser auf eigene Kosten mit einer Ladesteckdose für Elektroautos ausgestattet werden kann.

Im übrigen hofft Kirchschlags Bürgermeister Karl Kager (ÖVP), dass dies ein weiteres Puzzleteil zur Erreichung der erhofften 3000 Einwohner - Marke (derzeit ca. 2800) der Stadtgemeinde ist.