Die Arbeitslosigkeit in Wiener Neustadt steigt weiter an

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Stadt und Bezirk setzt sich auch mit den jüngsten Daten des Arbeitsmarktservice fort: Ende Oktober waren 5.197 Menschen beim AMS Wiener Neustadt als arbeitslos vorgemerkt beziehungsweise in einer Schulungsmaßnahe — ein Plus von 457 Personen beziehungsweise 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Männern (plus 15,5 Prozent) ist die Arbeitslosigkeit dabei deutlicher gesteigen als bei den Frauen (plus 5,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 7,3 Prozent — der höchste Wert in Niederösterreich, wo eine Quote von 5,4 Prozent zu Buche steht.

Im Langzeitvergleich relativiert sich der Anstieg: „Im Vergleich zu Oktober 2019 — vor der Corona-Krise — verzeichnen wir weiterhin ein deutliches Minus in der Arbeitslosigkeit von 15 Prozent“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt.

Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt. Foto: AMS NÖ, Andreas Kreiner

Leicht gestiegen ist die Jugendarbeitslosigkeit: 480 Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, die auf Jobsuche sind, sind gleichbedeutend mit einem Plus von 54 Personen im Vergleich zu November 2022. Inklusive Schulung und Lehrstellensuchenden liegt die „erweiterte Jugendarbeitslosigkeit“ bei 970 Personen und damit sechs Prozent über dem Vorjahreswert.

Erfreulich sind die Zahlen hingegen bei den Langzeitarbeitslosen: Aktuell sind 509 Personen länger als ein Jahr auf der Suche nach einem Job — ein Minus von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Vor allem die Zahl der Frauen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren, ist stark zurückgegangen“, sagt Kücükyasar: „Bei ihnen wurde Ende Oktober ein Minus von 18 Prozent verzeichnet.“

Nach wie vor groß ist das Angebot an offenen Stellen: 1.136 sind es, die aktuell über das AMS Wiener Neustadt ausgeschrieben sind. Bei der Personalvermittlung wolle man künftig stärker auf ältere Arbeitskräfte setzen, sagt Kücükyasar: „Der demographische Wandel bildet sich deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Aktuell ist bereits mehr als ein Drittel der Arbeitslosen 50 Jahre und älter. Mehr als die Hälfte der arbeitslosen Menschen über 50 hat gesundheitliche Probleme. Vor zehn Jahren war es deutlich weniger. In Zeiten von höherer Nachfrage und einem geringeren Arbeitskräfteangebot müssen ältere Arbeitssuchende in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen.“