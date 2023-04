Dynamik am Wiener Neustädter Arbeitsmarkt bleibt hoch

Die Arbeitslosigkeit in Wr. Neustadt ist im März laut Arbeitsmarktservice (AMS) saisonbedingt gesunken und ist weiterhin stabil auf einem niedrigen Niveau. Es gab einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Personen oder 0,9 Prozent auf 5.324 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. „Der regionale Arbeitsmarkt ist auch im März anhaltend robust. Die schwache Konjunktur hinterlässt aber erste Spuren“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Geschäftsstellenleiter des AMS Wiener Neustadt.

Der Wr. Neustädter Arbeitsmarkt weist nach wie vor eine starke Dynamik auf: Aktuell werden rund 1.176 offene Stellen in der Region über das AMS ausgeschrieben. Im März sind 1.206 Menschen arbeitslos geworden, 1.775 haben ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon habe 876 die Arbeitslosigkeit durch eine Arbeitsaufnahme beendet.

„Trotz der Herausforderungen für die Unternehmen, insbesondere durch die hohen Energiepreise und des hohen Bedarfs an Fachkräften, sind keine negativen Effekte am Arbeitsmarkt sichtbar. Die Zahl der offenen Stellen geht zwar im Vergleich zum Vorjahr zurück ist aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau“, so Kücükyasar und weiter: „die Aussichten für die wirtschaftlichen Entwicklungen im heurigen Jahr sind zwar nicht so gut, wie im letzten Jahr, es besteht aber dennoch guter Grund für Optimismus, weil die Arbeitskräftenachfrage weiterhin hoch ist und die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal stabil ist.“

Jugendarbeitslosigkeit geht zurück

„Besonders erfreulich ist der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in Wiener Neustadt. Bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren verzeichnen wir gegenüber dem Vorjahresmonat ein leichtes Minus von 4 Prozent. In Wiener Neustadt sind aktuell 395 Jugendliche beim AMS gemeldet. Das ist die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit seit 2004. Wir sehen, dass die intensive Beratung von Jugendlichen sehr gut wirkt“, so Kücükyasar.

Fachkräftemangel bleibt

AMS-Leiter Mevlüt Kücükyasar verwies darauf, dass Stadt und Bezirk Wr Neustadt zu den wenigen Regionen zählt, wo sich die Arbeitslosigkeit auf dem Niveau vom Vorjahr befindet. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit nicht mehr so intensiv zurückgehen wird. Es sieht ganz so aus, als hätte der Rückgang bereits im März sein vorläufiges Ende. Die seriösen Wirtschaftsprognosen verkünden einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit für heuer und bereits 2024 soll es wieder einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen geben. Das sind weiterhin gute Aussichten für arbeitslose Menschen, der Fachkräftemangel wird uns aber weiterhin erhalten bleiben“, so der AMS-Leiter.

Langzeitarbeitslosigkeit sinkt

Waren im März 2021 noch 1.743 Menschen länger als ein Jahr beim AMS Wr. Neustadt gemeldet (Langzeitarbeitslose), sind es im März 2023 nur noch 553 und somit rund 1.190 weniger. Das ist auch deutlich unter dem Wert des Vorjahres und mittlerweile auch unter dem Vorkrisenniveau. Zuletzt waren 2013 so wenige Menschen beim AMS Wr Neustadt Langzeitarbeitslos.

Viele Langzeitarbeitslose sind über 50, haben gesundheitliche Beeinträchtigungen oder keine abgeschlossene Ausbildung. Kücükyasar: "Doch um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft abdecken und die Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren zu können, muss man auch Jobsuchenden eine Chance geben, die nicht auf den ersten Blick passend erscheinen. Je länger weg vom Job, desto schwieriger der Wiedereinstieg. Und genau dort setzen die Förderprogramme des AMS für einen beruflichen Neustart an.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.