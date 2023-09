Transparenz wird im Bezirk Wiener Neustadt bereits großgeschrieben

Das Amtsgeheimnis soll fallen. Wie bereits bekannt wurde, soll das sogenannte „Informationssicherheitsgesetz“ aber nur Gemeinden über 10.000 Einwohner betreffen.

Für die Wiener Neustädter Grünen bedeutet das einen Paradigmenwechsel: weg vom Amtsgeheimnis hin zur Transparenz. „Wir wollen jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin in ihrem Anspruch auf Information stärken – leider stellen sich zahlreiche Bürgermeister von SPÖ und ÖVP quer. Darum steht als Kompromiss eine Ausnahme von der aktiven Veröffentlichung im Raum“, so die Parteiobfrau der Grünen Wr. Neustadt, Selina Prünster.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl meint dazu: „Alle Gemeinden arbeiten bereits jetzt nach strengen gesetzlichen Vorgaben und sind heute bereits transparent – wenn man etwa an die Plattform www.offenerhaushalt.at, die öffentlich einsehbaren Gemeinderatsprotokolle oder das bereits bestehende, bundeseinheitliche Auskunftspflichtgesetz, das jeder Bürgerin und jedem Bürger zur Verfügung steht, denkt.“

Der springende Punkt in der Debatte um das Informationsfreiheitsgesetz sei aber die proaktive Veröffentlichungspflicht von Informationen im allgemeinen Interesse. Dadurch müsse künftig die Gemeinde bei jeder Information abwägen, ob diese vom allgemeinen Interesse ist und damit veröffentlicht werden müsste.

Gemeinden mit weniger Einwohnerinnen und Einwohner, denen weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, würde dieser zusätzliche bürokratische Aufwand stärker treffen als größere. „Deshalb braucht es hier aus meiner Sicht auch die Ausnahme von kleineren Gemeinden aus diesem Gesetz“, meint Stacherl.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl möchte kleinere Gemeinden vor einem zusätzlichen bürokratischen Aufwand schützen. Foto: ÖVP

In den Gemeinden des Bezirks unter 10.000 Einwohner wird Information bereits großgeschrieben. So gehört in der 3.500 Einwohner großen Gemeinde Bad Erlach Transparenz bereits zum Alltag. Denn ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger sieht in der offenen Kommunikation eine Selbstverständlichkeit. „Ich bin der Meinung, und das sehen viele Amtskolleginnen und Amtskollegen genauso wie ich, dass Information zum Auftrag eines Bürgermeisters gehört. Wir verwalten öffentliche Gelder und müssen daher umfassend darüber informieren, wie dieses verwendet wird. Und zwar unabhängig davon, ob es vorgeschrieben sei oder nicht.“

Lanzenkirchens ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler sieht oftmals Gemütlichkeit oder sogar ein Verstecken hinter dem Amtsgeheimnis. Dann müssten vielleicht unangenehme Fragen auch nicht beantwortet werden. Für ihn macht es daher Sinn, wichtige Informationen offen darzulegen, aber nicht jede Kleinigkeit. „Wie sich das Informationssicherheitsgesetz auf die Gemeinde auswirken wird, werden wir erst sehen, wenn es soweit ist“, sagt Karnthaler. Die Gemeinde Lanzenkirchen hat 3.860 Einwohner.

Eine etwas größere Gemeinde ist Sollenau. Mit 6.000 Einwohnern liegt sie aber immer noch unter der 10.000-Einwohner-Grenze und wird daher vom neuen Gesetz nicht betroffen sein. Wie SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl erklärt, gibt die Gemeinde bereits von Haus aus Informationen von allgemeinem Interesse weiter, auch ohne Anfrage. Doch alle Informationen zu teilen, würde einen enormen Aufwand bedeuten. „Aber wenn es soweit ist, werden wir das Gesetz natürlich auch gewissenhaft umsetzen“, meint Wöckl.