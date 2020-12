Der Unbekannte hatte am 14. September in Wr. Neustadt einem Mann die Geldbörse samt Bankomatkarten, Bargeld und Urkunden gestohlen. Mit der Karte bezahlte er laut Aussendung der Polizei Beträge "im niedrigen dreistelligen Eurobereich" in einer Trafik in Neunkirchen und in einem Geschäft in Wr. Neustadt.

Anhand des obigen Fotos des mutmaßlichen Täters bittet die Exekutive nun um Hinweise an die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz, Telefonnummer 059133-3391.