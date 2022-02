„Erdbebenschwarm“ unter Wiener Neustadt

Die NÖN hatte in den letzten Ausgaben über die ungewöhnlich hohe Erdbebenaktivität unter Wiener Neustadt berichtet. Jetzt gibt es auch eine Analyse der „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik“ (ZAMG).

So wurden seit Mitte Jänner diesen Jahres über 450 Erdbeben unterhalb der Stadt registriert. „In den meisten Fällen wurden die sehr geringen Erschütterungen durch die Beben in einer Tiefe von etwa acht Kilometer von der Bevölkerung gar nicht bemerkt. Nur sieben Beben wurden seit dem 19. Jänner von der Bevölkerung wahrgenommen“, heißt es in dem Bericht.

Die meisten Wahrnehmungsmeldungen (über 50) habe es bei einem Erdbeben am 6. Februar mit der Stärke 2,4 gegeben. Die meisten Erdbeben – immerhin knapp 80 – wurden am 14. Februar lokalisiert.

Erdbebenschwarm kann Wochen andauern

Bei den vielen Erschütterungen handelt es sich laut ZAMG um einen sogenannten „Erdbebenschwarm“, der durch die hohe Messnetzdichte aufgezeichnet werden kann. „Als Erdbebenschwarm bezeichnet man eine Serie von Erdbeben, die sich in räumlicher und zeitlicher Nähe ereignen, wobei es kein klar erkennbares Hauptbeben gibt.

Meist dauert ein Bebenschwarm nur kurz, er kann aber auch viele Tage oder einige Wochen anhalten. Die Entwicklung lässt sich jedoch nicht vorhersagen. Wir beobachten Bebenschwärme immer wieder in Österreich, besonders dort, wo die Dichte des seismischen Messnetzes sehr hoch ist“, heißt es in der Analyse.

