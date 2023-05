Eine „Silent Disco“ vor dem traditionellen Pfarrfest im Neukloster

Am ersten Juni-Wochenende findet nach langer, Corona-bedingter Pause, wieder das Pfarrfest im Neukloster statt. Als Auftakt für dieses Festwochenende wird heuer erstmals zur „Silent Disco - SILENTIUM“ am Freitagabend für Jugendliche ab 14 Jahren geladen. Getanzt wird zur Musik, die über Kopfhörer zu den Besuchern kommt, im Kreuzgang. Manfred Korzil, Stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats: „Das ist eine Veranstaltung für die Jugend, ein bewusstes Zeichen, um ihnen zu zeigen, ihr seid bei uns herzlich willkommen.“ Vorverkaufskarten sind in der Pfarrkanzlei und im Immobilienbüro Trenker erhältlich.

Danach findet wie üblich am Samstag und Sonntag das Pfarrfest im Garten des Neuklosters statt, mit buntem Programm für Jung und Alt. Auf die Gäste warten Live-Musik, Weinbar, Kinderprogramm und ein Frühschoppen am Sonntag.

Der Reinerlös ist für die Renovierung des Neuklosters gedacht. Am Samstag, dem 3. Juni, öffnet das Fest um 14.30 Uhr, am Sonntag nach der Messe um 11 Uhr.

