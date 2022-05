„LaRa“ bei Tag & Nacht in Wr. Neustadt

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Seit sieben Jahren gibt es in Wiener Neustadt das Lastenrad „LaRa“, das kostenlos ausgeliehen werden kann. Eine neue smarte Verleihbox ermöglicht nun die Nutzung des Transportrads rund um die Uhr. Die Ausleih-Station befindet sich am Hauptplatz 21 vor dem EVN-Service-Center. Das Lastenrad kann über www.radverteiler.at online reserviert werden – in der neuen smarten Verleihbox sind der Akku sowie der Schlüssel für das Lastenrad zu finden, das dadurch nun 24 Stunden am Tag genutzt werden kann.

„Mit den Bussen, der nextbike-Verleihstation, dem E-Scooter-Verleih, dem E-Lastenrad und dem E-Carsharing präsentiert sich derHauptplatz als top multimodaler Mobilitätsknoten“, so ÖVP-Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl und SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath.

