Streetworker von „Rumtrieb“ ab heuer im ganzen Piestingtal unterwegs

Bella und Pamela sind bei Rumtrieb für das Piestingtal hauptzuständig und in allen Gemeinden regelmäßig unterwegs. „Wir sind einfach für Jugendliche da. Zum Beispiel bei Schwierigkeiten und in ausweglos scheinenden Situationen, die sie daheim, in der Schule oder mit Freunden vielleicht nicht bereden können. Wir unterstützen auch bei Themen wie Familie, Beziehung und Job. Oft planen wir einfach nur gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Ausflüge oder Grill-Action“, erzählen die beiden. Wichtig ist ihnen dabei: „Unsere Hilfe ist immer kostenlos und vor allem vertraulich!“

Was, wenn die beiden mal nicht in der Nähe sind? „Dann kann man uns jederzeit via Handy kontaktieren!“ Übrigens ist das Rumtrieb-Team bereits seit 15 Jahren im Piestingtal unterwegs und betreut u.a. wöchentlich den Jugendraum „Bach 4“ in Pernitz und einen Jugendraum in Gutenstein.

Das Team ist auch regelmäßig an den Schulen in Pernitz und Markt Piesting Vorort , um auch dort Ansprechpartner für Jugendliche zu sein.

www.rumtrieb.at

