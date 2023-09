Wiener Neustadt bekommt eine Saatgut-Bibliothek

Die Bibliothek im Zentrum am Fachhochschulcampus in der Innenstadt hat ein neues Angebot, das vor allem an alle Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner in Wiener Neustadt und Umgebung gerichtet ist. In der „Saatgut-Bibliothek“ kann ab sofort Saatgut von Blumen und Gemüse abgegeben oder abgeholt werden – und das kostenlos. Samentüten beziehungsweise eine Spendenbox stehen in der Bibliothek ab sofort bereit. „Das abgegebene Saatgut sollte samenfest sein und kein Hybridsaatgut. Bei uns ist alles willkommen außer fremdbestäubte Pflanzen wie Kürbis oder Zucchini“, erklärt Bibliothekarin Rebecca Ullmer. Bibliotheksleiterin Marion Götz fügt hinzu: „Wir erhoffen uns durch diese Aktion natürlich auch einen Mehrwert für die Bibliothek und neues Publikum.“

SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath erhofft sich von der Aktion langfristig auch den Erhalt alter Sorten. „Ich bin mir sicher, dass in den Wiener Neustädter Gärten so mancher Blumen- oder Gemüseschatz schlummert, der erhalten gehört. Dazu ist das Projekt eine tolle Möglichkeit für die Allgemeinbildung.“

SPÖ-Landtagsabgeordneter Rainer Spenger: "Unsere Bibliothek hat sich in den letzten Jahren nicht nur zu einem Ort des Wissens, der Bildung und des Lesens entwickelt, sondern vor allem auch zu einem Ort der Begegnung. Mit dieser neuen Aktion, über die ich mich als zuständiges Stadtregierungsmitglied sehr freue, wird dieser Weg konsequent weitergegangen. Schön ist in diesem Zusammenhang, dass wir auch einen wichtigen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit leisten können."

„Unsere 260 Bibliotheken im Land sind so viel mehr als nur Büchereien“, sagt auch ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko, der auch betont: „Sie schaffen Platz zum Austausch für Jung und Alt. Sie beleben die Ortskerne. Und mit der Saatgut-Bibliothek setzen sie jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter in den Fokus.“