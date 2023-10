Wiener Neustädter Innenstadt bekommt Spielhalle über zwei Stockwerke

Das Unternehmen „Pixxels“ ist in der Wiener Straße (neben der Buchhandlung Thiel) eingezogen und bringt eine Spielhalle für Groß und Klein nach Wiener Neustadt. Die Spielhalle, die im hinteren Bereich des Hauses und im 1. Stock entstehen soll, ist noch im Umbau. Fertig hingegen ist der vordere Bereich, in dem Automaten mit amerikanischen Süßigkeiten und Getränken stehen. „Es gibt nichts in der Art in der Nähe, deshalb wollten wir das nach Wiener Neustadt bringen“, erklärt die Geschäftsführerin Jennifer Jena im Gespräch mit der NÖN.

Das Game Center soll über zwei Stockwerke gehen und sogar über einen Virtual-Reality-Spielbereich verfügen. „Es soll ein Treffpunkt für Ältere und Jüngere sein, wo man gemeinsam spielen kann“, so die Geschäftsführerin. Bei verschiedenen Spielen und Automaten kann man Punkte sammeln. Diese werden auf einem Ticket gespeichert und für die gesammelten Punkte kann man dann Sachpreise abholen.

Der Umbau soll in den nächsten Monaten beendet werden, einen genauen Zeitpunkt nennt das Unternehmen nicht. Die Automaten kann man schon nutzen und werden Jennifer Jena zufolge auch gut angenommen: „Besonders nach Unterrichtsende kommen viele Schüler. Sie bekommen hier Produkte, die es sonst nur in Wien zu kaufen gibt.“