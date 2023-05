Gratis Deutschkurse in den Ferien für Kinder in Wiener Neustadt

Die Kurse finden von 7. bis 19. August statt und werden in Kleingruppen von ausgebildeten Sprachförderinnen durchgeführt, die Erfahrung in der Arbeit mit bi- und multilingualen Kindern nachweisen können. Je nach Sprachstand der Kinder werden unterschiedliche Bereiche der deutschen Sprache in spielerischer Weise erarbeitet und gefestigt. Dadurch sollen sich einerseits nicht nur die Kompetenzen der Kinder in Deutsch, sondern andererseits auch ihr Selbstwert und ihre Selbstsicherheit im verbalen Austausch mit ihrer Umwelt verbessern.

Details zu den Kursen

Für Kinder von 5 bis 14 Jahre mit nicht-deutscher Muttersprache aus Wiener Neustadt

7. bis 19. August 2023 – 2 Wochen, 60 Minuten pro Tag

Die Kurse sind kostenlos!

Kursort: Verein Startklar, Haidbrunngasse 18, 2700 Wiener Neustadt

Anmeldung

Ein entsprechendes Anmeldeformular kann bis spätestens 15. Juni 2023 an das Integrationsbüro der Stadt Wiener Neustadt übermittelt werden: per E-Mail an integration@wiener-neustadt.at, per Post an Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, Geschäftsbereich IV (Soziales, Bildung und Gesellschaft)/Gruppe 4 – Integration, Neuklosterplatz 1, 2700 Wiener Neustadt. Das Anmeldeformular ist unter www.wiener-neustadt.at/service/integration zu finden.

„Die Problematik, dass Kinder zum Schulanfang nach den Ferien nicht ausreichend Deutsch können, benachteiligt alle Kinder im Unterricht und stellt Pädagoginnen und Pädagogen vor große Herausforderungen. Seit mehreren Jahren arbeiten wir mit Hochdruck daran, dieses Problem zu lösen – und das auch mit Erfolg! Gemeinsam mit dem Verein ‚Startklar‘ bieten wir daher auch heuer die kostenlosen Feriendeutschkurse an. Ziel ist es, über die Sprachkenntnisse eine Trendwende herbeizuführen, denn für uns steht nach wie vor fest: Für eine gelungene Integration ist Sprache der wichtigste Schlüssel“, so FPÖ-Integrationsstadtrat Michael Schnedlitz.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.