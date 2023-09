Kunsthandwerksmarkt gastiert in der Wiener Neustädter Innenstadt

Noch Freitag und Samstag ist der Kunsthandwerksmarkt am Wiener Neustädter Hauptplatz zu finden. Angeboten werden unter anderem Keramik- und Holzprodukte, Seifen, Schmuck oder Zirbenkissen. Am Freitag (1. September) ist von 10 bis 19 Uhr, am Samstag (2. September) ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.