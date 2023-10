Heilmasseur Christian Senft baut in Hollenthon aus

Der Spatenstich dazu erfolgte am Dienstag, den 3. Oktober. Christian Senft: „Schon als ich 2016 herkam wusste ich, dass wir starten werden, dass es größer wird.“ Sieben Jahre lang übte er bisher seine Tätigkeit eingeengt zwischen dem schon bestehenden, ebenerdigen Hollenthoner Ärztezentrum und dem Kaufhaus aus. Nach längeren, zum Teil schwierigen Vorbereitungsarbeiten kann nun mit dem Ausbau der 250 Quadratmeter großen, darüberliegenden Räumlichkeiten begonnen werden. „Was genau dahintersteckt, bleibt vorerst ein kleines Geheimnis.“

Doch sicher ist, dass Christian Senft plant, seine Dienstleistungen um ein neues, spannendes Kapitel auszuweiten. Angeboten wird jedenfalls Mototherapie, Ergotherapie und Psychologie: „Ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin werden noch gesucht.“

Um das für einen optimalen Heilerfolg notwendige Umfeld zu schaffen, nimmt er professionelle Hilfe in Anspruch. Darunter den aus der eigenen Gemeinde stammenden Baumeister Alexander Beisteiner sowie den Architektur-Designer Johann Raab. Wenn im kommenden Frühjahr / Sommer die Pforten geöffnet werden, soll es, so ÖVP-Bürgermeister Manfred Grundtner, „etwas geben, das es sonst in der ganzen Gegend nicht gibt.“