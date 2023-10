Quereinsteigerin übernahm Leitung der Wiener Neustädter Justizanstalt

Erst im Jahr 2018 fand Sabine Schmölzer den Weg in die Justiz, war zuletzt in Hirtenberg tätig. Zuvor war die Kärntnerin bei der „Diakonie de La Tour“ beschäftigt, ehe sie einen anderen Berufsweg einschlug. „Ich habe mich schon immer gerne mit Randgruppen der Bevölkerung beschäftigt“, so Schmölzer. Seit Juli ist sie in Wiener Neustadt tätig, am Montag wurde sie von Bundesministerin Alma Zadic (Grüne) offiziell ins Amt eingeführt. „Ich bedanke mich für die Offenheit, den Lagebericht und den Erfahrungsaustausch, den ich hier bisher erlebt habe“, sagte Sabine Schmölzer bei ihrer Antrittsrede.

Davor war ein Urgestein der Österreichischen Justiz verabschiedet worden: Günter Wolf leitete vier Jahre die Wiener Neustädter Justizanstalt, zuvor stand er an der Spitze der Einrichtung in Eisenstadt. Als er in Wiener Neustadt anfing, war die Situation nicht leicht. „Es gab kein Vertrauen in die Leitung, das Personal war wenig motiviert, der Zustand der Unterbringung katastrophal“, blickte Wolf zurück. All das habe er in den letzten Jahren mit Hilfe seiner Kollegen ändern können. Jetzt freue er sich im Ruhestand auf seine sechs Enkelkinder, Musik, Sport und wandern.

Justizministerin Alma Zadic sprach in ihrer Rede die generell schwierige Situation in Österreich an, vor allem den Personalmangel. Mit Sabine Schmölzer bekomme die Anstalt in Wiener Neustadt eine „selbstbewusste und zielorientierte Frau, eine Persönlichkeit die wir brauchen.“ Günter Wolf habe in seinem Berufsleben „hohe Zuverlässigkeit und Geradlinigkeit bewiesen“, für sein Wirken wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

ÖVP-Bundesrat Matthias Zauner bedankte sich bei Günter Wolf für die gute Zusammenarbeit in Wiener Neustadt und die Übernahme der Leitung in turbulenten Zeiten, die neue Justizanstaltsleiterin werde gut in der „Sicherheitsfamilie Wiener Neustadt“ aufgenommen.