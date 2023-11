85 Jahre Novemberpogrom: Lena Rothstein liest im Hackerhaus Bad Erlach

Die schrecklichen Ereignisse des 9. November 1938 jähren sich zum 85. Mal. Autorin und Sängerin Lena Rothstein wird am 24. November im Erlacher Museum ihr Buch „Angekommen - eine Heimkehr“ präsentieren. In ihrem Werk beleuchtet Rothstein ihre Rückkehr in das Österreich der Nachkriegszeit. „Sie war mit ihrer Familie wegen den Nazis emigriert, wird ihre Eindrücke davon und ihr Ankommen in Österreich schildern. Außerdem wird sie dazu singen und von zwei Musikern begleitet werden“, sagt Museumsleiterin Brigitte Tauchner. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei, um Anmeldung wird unter 0676/84 221 564 gebeten.