Freiwillige Feuerwehr Muthmannsdorf feiert 140 Jahre

Anlässlich ihres 140-jährigen Bestehens feiert die Freiwillige Feuerwehr Muthmannsdorf ein zweitägiges Fest. Am 10. und 11. Juni werden „Duo Amore“, „Schneebergland Böhmische“ und „Die Kogís“ für den musikalischen Rahmen sorgen. Bei der Weinkost und einer Blaulichtparty kommen die Erwachsenen auf ihre Kosten, während in der Hüpfburg die Kinder ihren Spaß haben werden. Die Feldmesse mit anschließendem Festakt zum Jubiläum findet am Sonntag um 9.30 statt. „140 Jahre Schutz für Muthmannsdorf und dessen Bewohner und Bewohnerinnen. Grund dafür, dies im Rahmen unseres zweitägigen Zeltfestes ausgiebig zu feiern“, sagt Kommandant Markus Andelfinger.

Nach eingehender Recherche von Feuerwehrhistoriker Franz Wiedhofer geht die Freiwillige Feuerwehr Muthmannsdorf davon aus, dass diese im Jahr 1882 „gegründet“, aber erst im Jahr 1883 offiziell in das Feuerwehrregister eingetragen worden ist. Somit gilt als offizielles Gründungsdatum der 10. Juni 1883. Die Feuerwehr in Muthmannsdorf organisierte sich am 1. April 1883, wobei der dortige Gutsbesitzer Alfred Reichsritter von Hohenblum zum Hauptmann und Josef Pawlowitz, Wirtschatsbesitzer und Gastwirt, zu dessen Stellvertreter gewählt wurde. Der damalige Bürgermeister Johann Kamper übernahm die Aufgaben des Kassiers. Von der Gemeinde wurde damals eine vierrädrige Druckspritze (Rosenbauer) von der k. u. k. privilegierten Minnathaler Baumwollspinnerei aus Piesting zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1923 sind im Stammliste-Buch 58 Mitglieder festgehalten. Das alte Spritzenhaus wurde 1905 erbaut. Umbauarbeiten und Erweiterungen des Feuerwehrhauses fanden 1965/1966, 1992 und 2009/2010 statt.

Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Muthmannsdorf insgesamt 44 Mitglieder. Davon sind 37 aktive Mitglieder, drei Reservisten und vier Mitglieder der Feuerwehrjugend.

Andelfinger freut sich, dass die Mitgliederzahl in den letzten Jahren um insgesamt acht Neuzugänge gestiegen ist. „Man kann stolz sein mit dieser Mannschaft und Motivation etwas erreichen zu können“, sagt dieser.