Hackerhaus Bad Erlach legt Fokus auf Diskussionen - Erwin Pröll kommt

Die Liste der Prominenten im Hackerhaus Bad Erlach wird um einen Namen erweitert. Nachdem dieses Jahr bereits Klimaexpertin Helga Krom-Kolp und ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary dem Publikum Rede und Antwort standen, wird am 5. Oktober Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll für einen kleinen Gedankenaustausch die Bühne betreten.

Neben den Ausstellungen und den Auftritten von Bands werden die Diskussionsabende im Erlacher Museum immer größer geschrieben. Dies sei von Beginn an jedoch schon die Intention gewesen, wie Museumsleiterin Brigitte Tauchner verrät: „Wir wollten immer, dass dieses Haus nicht nur Zeitgeschichte abbildet, sondern auch ein Ort der Kommunikation und des Gesprächs sein soll.“

Erwin Pröll wird am 5. Oktober gemeinsam mit Ex-Profil-Chefredakteur Herbert Lackner, mit dem er bereits ein Buch publizierte, sich den Fragen der Zuschauer widmen. Dabei im Mittelpunkt: Die Herausforderungen der Politik in Österreich, Kunst und Kultur sowie Persönliches. Über die nächsten populären Gäste wird bereits beraten, eine weitere Ausstellung startet am 18. November: „Unter dem Motto 'Ein Wort für' wird Peresa Hunyadi, eine renommierte Künstlerin, ihre Holzskulpturen präsentieren. Die Ausstellungen soll dadurch, dass man die Werke berühren kann, für jedermann, zum Beispiel auch Sehbehinderte, zugänglich gemacht werden“, meint Tauchner.

Über weitere bekannte Personen, die künftig im Erlacher Ortszentrum auftreten sollen, wird bereits getüftelt. Fest steht, dass es kein Geheimrezept für die prominenten Arrangements gibt: „Einfach anfragen, ob die Leute kommen wollen. Entweder es geht auf oder nicht“, schmunzelt Tauchner. Der Eintritt für den Diskussionsabend mit Erwin Pröll ist frei, Beginn ist um 19 Uhr. Um Anmeldung wird trotzdem unter office@hacker-haus.at gebeten.