Katzelsdorf reist wieder in das Mittelalter

Schwertkämpfer, Bogenschießen, Trinkhörner, Felle und Kreistänze - was im ersten Moment wie ein Auszug aus einem Geschichtsbuch klingt, wird am 14. und 15. Mai in Katzelsdorf am „Platz der Pferde“ Realität, wenn der Verein „Riverwatch Entertainment“ zum zweitägigen „Fantastischen Mittelalterfest“ lädt und die Besucher in eine Welt vor über 500 Jahren eintauchen lässt.

Doch wie kam der Verein eigentlich zu dem speziellen Themenfokus? „Am Anfang, als wir nur ein Filmverein waren, haben wir eine Fantasy-Serie zum Mittelalter gedreht, somit war die Epoche bei vielen seit Kindheit präsent, es war klar, dass wir dafür eine Interessensgruppe erstellen“, erläutert „Riverwatch“-Leiter Martin Moser.

Ein breites Repertoire an Aktivitäten ist für die Mittelalter-Party geplant: Lagergruppen werden demonstrieren, wie man im Mittelalter zusammenlebte, die Besucher können Fragen dazu stellen. Historische Vorgänge, wie Schwertkampf oder Bogenschießen, werden in Turnierform veranschaulicht. Außerdem können Produkte erworben werden: „Diverse Händler werden verschiedenste Waren, wie Trinkhörner, Schmuck, Kulinarisches, Felle, Tonwaren und Holzprodukte anbieten“, so Moser. Für die musikalische Unterhaltung wird eine Bardin eingeladen, die Tanzschule „Ortner4Dance“ möchte Kreistänze, an denen sich jeder beteiligen kann, vorführen.

Katzelsdorf als Austragungsort spielt nicht nur aufgrund der Kindheit eine Rolle: „Die meisten von uns sind hier aufgewachsen, allerdings gab es früher in der Gemeinde solche Feste, das letzte liegt jedoch schon 15 Jahre zurück. Wir bekommen jetzt bereits positives Feedback, wieder ein Mittelalter-Fest auszutragen“, freut sich Martin Moser, die Zeitreise fortzusetzen.

