Kinderfreunde planen großes Herbstfest in Bad Erlach

Mit einer Spende unterstützte SPÖ-Geschäftsführender Gemeinderat Manuel Luef die Kinderfreunde um Obmann Engelbert Tauchner. Neben den beiden Ferienspielen sollen damit auch Teile des „Kinderfestes“, das im September stattfinden soll, budgetiert werden. „Wir planen in den Ferien eine Kinderdisco und ein Erdäpfel-Erntefest, bei dem wir die Kartoffeln über Flammen braten“, freut sich Luef, den Kindern in der schulfreien Zeit Spaß zu bereiten.

Das größte Projekt steht allerdings im Herbst bevor: „Am 16. September veranstalten wir ein Kinderfest beim Kinderfreundehaus. Die Kinder sollen von Zaubertricks verblüfft werden, man kann sich außerdem in einer Luftburg austoben oder Figuren mit Ballons formen“, so Manuel Luef. Beim Schulabschlussfest in Bad Erlach werden die Kinderfreunde ebenfalls mit Popcorn vertreten sein, zu Weihnachten ist wieder einmal das traditionelle „Christkindlsuchen“, bei dem zuerst der Kasperl und dann der Weihnachtsmann den Kindern einen Besuch abstattet, geplant.

