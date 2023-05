Klima-Ausstellung im Hacker Haus in Bad Erlach bis Ende Mai

In Kooperation mit "Südwind" veranstaltet das Hacker Haus bis 30. Mai eine Ausstellung unter dem Titel "Globale Perspektiven für Klimagerechtigkeit".

Der Fokus des Projektes liegt vor allem auf den Problemen und Herausforderungen durch die Klimakrise für den globalen Süden, die Länder Guatemala, Kambodscha, Kenia und Senegal soll man dabei kennenlernen. Durch die Hilfe von Roll-Up-Banner, Videos und einer Virtual-Reality-Brille können die Besucher Einblicke in die prekären Situationen, verursacht durch die globale Erderwärmung in den Teilen Afrikas gewinnen. Des Weiteren hat man die Gelegenheit, in einem "Verkehrten Aquarium", sich selbst für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Die Ausstellung basiert auf einem wissenschaftlichen Hintergrund: Die Südwind-Fallstudie "Beyond Panic?" untersuchte gemeinsam mit der Universität Bologna die sozialen Auswirkungen der Klimakrise.

Die Ausstellung ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 09 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Samstag von 09 bis 12 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

