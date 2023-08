Lanzenkirchen: Auf „kleinen Genussmarkt“ folgt „kleiner Weingenuss“

Das Erfolgskonzept des „kleinen Genussmarktes“ geht dieses Jahr bereits in die dritte Runde. Jeden letzten Samstag im Monat von März bis Oktober bieten regionale Direktvermarkter ihre Produkte am Hauptplatz an. Die Resonanz wird immer positiver – viele Bürgerinnen und Bürger aus der Umgebung strömen ins Ortszentrum, das nun auch zu einem Mittelpunkt für Weinliebhaberinnen und -liebhaber werden soll. Am Samstag, 26. August, wird der „kleine Weingenuss“ anschließend an den „kleinen Genussmarkt“ aus der Taufe gehoben.

Was genau ist geplant? „Um 20 Euro kann ein Genussglas gekauft werden, acht Winzer aus der Region werden ihre Weine präsentieren, die um den Preis alle inkludiert sind und verköstigt werden können“, verrät ÖVP-Ortschef Bernhard Karnthaler. Von 11 bis 18 Uhr wird der „Weingenuss“ über die Bühne gehen, die acht Weinproduzenten sind im Bezirk natürlich kein unbeschriebenes Blatt.

Dabei sein werden: Buchenwegschenke Schadl (Katzelsdorf), Weinbau Döller (Katzelsdorf), Weingut Schagl (Hölles), Buschenschank Hartberger (Matzendorf), Weingut Freytag (Lichtenwörth), Weingut Gaitzenauer (Wöllersdorf), Buschenschank Fingerlos (Lanzenkirchen) und die Vino-Neustadt-Weinbar vom Wiener Neustädter Marienmarkt. „Die Idee war es, eine kurzweilige Veranstaltung am Nachmittag zu planen, die eine große Zielgruppe anspricht, aber am Abend dafür niemanden wegen zu hoher Lautstärke verärgert“, erläutert Karnthaler die Intention des Projektes.

Für alle, die sich durchgekostet haben, offeriert Karnthaler ein weiteres Angebot: „Ein Abholservice wird ab 15 Uhr angeboten, Taxis oder Kleinbusse werden für die Teilnehmer gratis zur Verfügung stehen“, so der Ortschef.