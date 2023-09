Lanzenkirchner Bauernmuseum feiert 35. Geburtstag

Am 24. September geht in der Gemeinde das Erntedankfest über die Bühne. Die Lanzenkirchner, die sich in den letzten Jahren durch die vielen Nahversorger im Ort und dem Bauernmarkt einen Namen gemacht haben, zelebrieren außerdem das 35-jährige Bestehen des Bauernmuseums. Die Ausstellungsstätte lädt zu einem Tag der offenen Tür, nach der klassischen Feldmesse um 9.30 Uhr wird ein Frühschoppen stattfindet. Für die anschließende Bewirtung sorgt nicht nur das Café Adrienn - auch die Bauern werden ihre Schmankerl anbieten.