Melissa Naschenweng: „I g'frei mi auf eich in Wiener Neustadt!“

Sie ist der gefeierte Star am österreichischen Schlagerhimmel. Ihre pinke Lederhose und ihre pinke Harmonika sind ihr Markenzeichen. Mit ihrem Hit „I steh auf Bergbauernbuam“ erreichte sie in Österreich den Platin-Status. Am 5. Mai ist sie im Rahmen ihrer „Bergbauern Tour 2023“ auch in Wiener Neustadt zu Gast.

In einer Video-Botschaft verspricht sie ihren Fans ein tolles Konzert in der Arena Nova:

Alle Infos zum Konzert sowie Tickets unter www.arenanova.com.

