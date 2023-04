Nach drei Jahren: Theatergruppe Walpersbach kehrt auf die Bühne zurück

Unter dem Titel "Meine Braut, der Bauer und ich" möchte die „Theatergruppe Walpersbach“ nach drei Jahren coronabedingter Pause durch eine Komödie in drei Akten die Lachmuskeln der Zuschauer wieder anregen.

Die Geschichte handelt von typischen Studenten-Problemen: "Zwei Studenten haben eine WG, leiden immer unter Geldmangel und versuchen, durch kuriose Ideen an Geld zu kommen. Dadurch entsteht ziemliches Chaos und bei der Auflösung davon wird es noch konfuser", gewährt Obmann Markus Schweiger einen kleinen Einblick. Die Theatergruppe, die seit 15 Jahren besteht und mit "Meine Braut, der Bauer und ich" ihr zwölftes Stück präsentiert, möchte vor allem durch Amüsement punkten: "Die Studenten erhalten regelmäßig Geld von den Eltern, durch eine Verlobte, die gar nicht existiert. Dadurch muss sich einer der Burschen als Frau verkleiden und sie spielen", so Schweiger.

Seit Jänner laufen bereits die Vorbereitungen, acht Darsteller werden mitwirken, wenn das Stück am 29. und 30. April, am 5. und 6. Mai um 19:30 Uhr sowie am 1. Mai um 17 Uhr im örtlichen Pfarr- und Gemeindezentrum über die Bühne geht. Karten für Personen über 14 Jahren kosten 9 Euro, für die Jüngeren ist der Eintritt frei. Reservierungen können unter der Nummer 0664/5430711 oder unter theater.walpersbach@aon.at getätigt werden.

