Vierte Auflage der Kunstmeile in Weikersdorf

Nach der Corona-Pause findet die Weikersdorfer Kunstmeile wieder statt. Bereits zum vierten Mal stellen Künstler aus den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen an der Unteren Ortsstraße entlang des Frauenbachs ihre Kunstwerke aus. Die Eröffnung ist für den 18. Juni um 15 Uhr am Vorplatz der Volksschule geplant. Danach findet eine Begehung der Kunstmeile statt, in der die Künstler ihre Kunstwerke persönlich vorstellen.

Diesmal sind 20 Künstler mit dabei. Die Kunstwerke, gemalt auf Metallplatten, werden auf die Laternenmasten befestigt und sind am Abend beleuchtet. Wie der Weikersdorfer Künstler und Organisator Josef Greiner erzählt, werden auch im Frauenbach einige Kunstobjekte teilweise beleuchtet sein. „Auch unsere Jüngsten sind in die Kunstmeile eingebunden“, sagt Greiner und verweist dabei auf mehrere Kunstobjekte von den Kindern aus dem Kindergarten und den Schülern der Volksschule.

Zum Abschluss spielt die achtköpfige Band „NO CALLS ON Monday“ im Innenhof des Gemeindeamtes. Das musikalische Repertoire bewegt sich zwischen Pop und Jazz. Der Eintritt ist frei.

Die 200 Meter lange Kunstmeile ist bis September zu besichtigen.