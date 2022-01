Silvester: Spielplatz am Flugfeld "zerbombt"

Die Sandkiste in Fetzen, zwei kaputte Klettergerüste, überall Holzsplitter, ausgerissene Schilder: Die Silvesternacht hat im "Mairinger Park" am Flugfeld (Steinabrückler Gasse/Arbeitergasse) deutliche Spuren hinterlassen. Der Spielplatz wurde in der Nacht von Jugendlichen zerstört, der Schaden dürfte in die tausende Euro gehen.

Rund 20 Jugendliche hätten dort zwischen 10 und 2 Uhr Böller geschossen, berichten der NÖN mehrere Bewohner der Siedlung. "Das war ein Wahnsinn was da los war, sogar Kugelbomben wurden gezündet. Alles ist hin, einfach unglaublich", erzählt sich eine Anrainerin der NÖN bei einem Lokalaugenschein im Park.

Was sie besonders ärgert: "Ich hab zweimal die Polizei gerufen, dass sie eine Streife vorbeischicken, es ist aber niemand gekommen."