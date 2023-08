Bürgermeister-Tour durch alle zehn Ortsteile in Schwarzenbach beendet

An zehn aufeinanderfolgenden Tagen hatten Bürgermeister Bernd Rehberger und Gemeinderäte beider im Gemeinderat vertretenen Parteien alle zehn Ortsteile Schwarzenbachs besucht. Die Getränke und Imbisse für diese Treffen der Gemeindevertretung mit den Bürgern hatte die Marktgemeinde zur Verfügung gestellt.

Zweck dieser Tour war, die Anliegen und Wünsche, oder auch Infos über bestehende Missstände zu erfahren. Dies war mittels kleiner Formulare möglich, die in eine bereitgestellte Box geworfen werden konnten.

SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger: „Es sind oft gute Ideen die gekommen sind, deren Umsetzung nur wenig kostet. Etwa das andere gestalten von Grüninseln, das entfernen störender Äste oder die Reparatur eines Gehsteigs.“

Ein weiterer Punkt bei den Treffen in den Ortsteilen war die Abstimmung über ein neues Gemälde in der Aufbahrungshalle. Da das Bestehende von manchen als zu düster empfunden wurde, präsentierte die Gemeinde bei den Treffen Gegenvorschläge, die ebenfalls in die Box geworfen werden konnten. Sollte die Abstimmung ein anderes Motiv als das bestehende ergeben, würde die bekannte Burgenländische Malerin Gabriella Kollar aus Kalkgraben - besser bekannt unter „Gabriella di Scorpi“ - mit der Umsetzung beauftragt. Sie hat im Vorjahr bereits die Fassade des Kindergartens neu gestaltet.

Bei der Finanzierung des Gemäldes hofft Ortschef Rehberger, dass die für Getränke gegebenen Spenden bei den Treffen für die Finanzierung des neuen Gemäldes ausreichen würden.