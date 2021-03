Immer montags beginnt für Gerald Stangl der Countdown: Als Impfkoordinator der Stadt ist der Arena Nova-Manager dafür zuständig, dass die Impfdosen, die zu Beginn der Woche angeliefert werden, innerhalb von 120 Stunden verimpft werden.

Seit eine Woche ist die Impfstraße in der Arena Nova in Betrieb. Die Logistik hat sich rasch gut eingespielt, die Impfungen gehen bislang reibungslos über die Bühne: Vier Ärzte, sechs Krankenschwestern und zwölf Personen im adminstrativen Bereich sind im Einsatz. Dazu kommen fünf „Aufzieher“, die in einem abgetrennten Bereich die Spritzen mit dem Impfstoff vorbereiten.

Je effizienter die Aufzieher arbeiten, desto mehr Personen können geimpft werden: „Eingplant sind sechs Dosen pro Ampulle, in den ersten Tagen haben wir im Durchschnitt aber zehn bis fünfzehn Prozent mehr rausbekommen“, sagt Impfkoordinator Stangl beim Lokalaugenschein der NÖN.

Die zusätzlich gewonnenen Dosen erhalten Leute, die sich bei der Impf-Warteliste der Stadt eingetragen haben. Rund 6.000 Menschen haben sich schon auf die Warteliste setzen lassen (siehe auch Box rechts). Wer zusichert, innerhalb einer halben Stunde in der Arena Nova sein zu können, hat so die Chance, geimpft zu werden, bevor er laut nationalem Impfplan an der Reihe wäre. Neben den „Bonus-Dosen“ kommen Personen von der Warteliste auch zum Zug, wenn jemand seinen Impftermin in der Arena Nova nicht wahrnimmt.

„Wir sorgen dafür, dass kein Impfstoff weggeworfen werden muss“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). Er erneuerte in den vergangenen Tagen seine Forderung nach einer raschen Durchimpfung der Wiener Neustädter Bevölkerung: „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht, auch was das Testen und Impfen betrifft. Jetzt ist das Gesundheitsministerium am Zug: Wenn wir als Stadt tatsächlich ein Hotspot in Österreich sind, dann muss das Ministerium seiner Pflicht nachkommen und die Menschen in der Stadt schützen. Eine vorgezogene Impfung auf freiwilliger Basis ist die einzig nachhaltige wirksame Maßnahme in dieser Situation.“

Eine entsprechende Resolution an das Ministerium wurde am Montag auch mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ im Gemeinderat verabschiedet.

Britische Mutation weit verbreitet

Planmäßig werden von Mitte März bis zum Osterwochenende rund 3.800 Menschen in der Arena Nova geimpft.

Vom Land Niederösterreich gibt es die Zusage für 30.000 Impfdosen bis Juni, damit können 15.000 Personen geimpft werden.

Stadtchef Schneeberger verweist darauf, dass die Stadt von der britischen Mutation des Coronavirus besonders stark betroffen ist. Ähnlich wie bei der Durchimpfung der Bevölkerung in Schwaz in Tirol, wo es zusätzlichen Impfstoff gegeben hat, um eine Studie durchzuführen, könnte man auch in Wiener Neustadt vorgehen: „Dort geht es um die südafrikanische Variante, bei uns könnte man die britische Variante untersuchen“, so Schneeberger. In Kooperation mit der FH könnte man so auch in Wiener Neustadt eine Studie durchführen.

Aus dem Gesundheitsministerium hat es jedoch bis zuletzt geheißen, es seien keine weiteren Studien wie in Schwaz geplant – und daher auch kein Extra-Impfstoff für besonders stark betroffene Gebiete vorgesehen.

Die britische Virus-Mutation, die sich stärker ausbreitet und häufiger zu schwereren Krankheitsverläufen führt, wurde in Wiener Neustadt in den vergangenen Wochen bei rund 80 Prozent der positiven Fälle festgestellt. Laut Zahlen der Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) lag die britische Mutation zuletzt bei 76 Prozent aller positiven Fälle in ganz Österreich vor, in Wien lag der Anteil bereits bei 90 Prozent.

Von der südafrikanischen Variante hat es laut Magistratsdirektor Markus Biffl bislang einen einzigen Fall in der Stadt gegeben – die betroffene Person sei jedoch bereits frühzeitig isoliert worden.