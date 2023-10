Pferdemesse war auch bei der 30. Auflage ein Publikumsmagnet

Zum Jubiläum gab es volle Hallen und einen Besucheransturm, der zeigt: Seit 30 Jahren ist die „Apropos Pferd“ Treffpunkt für Pferdeliebhaber, -experten und für Familien. Das Top-Ergebnis von über 31.000 Besuchern vom Vorjahr, konnte heuer gehalten werden. Die 30. „Apropos Pferd“ präsentierte alles, was sich Pferdesportfans nur wünschen konnten.

Im besten Licht standen alle Acts, Vorstellungen und Shows auch dank des neuen Sponsors EPP, mit Daniel Pölzlbauer, der die Arena Nova mit aufwendiger Lichttechnik unterstützte. Großartige Lichteffekte und ästhetische Lichtregie setzen Spitzen Acts wie die Moments in Black, die Stuntreiter, die römischen Kampfwagen, die Islandpferde und nicht zuletzt die entzückende Pferd-Hund Freiheitsdressur in atemberaubendes Rampenlicht. Auch bei der 30. Apropos Pferd zeichnete Edith Kermer Berger für das internationale Showprogramm und für das Rahmenprogramm verantwortlich. Zum letzten Mal, denn die „Mutter der Apropos Pferd“ übergibt nach drei Jahrzehnten das Zepter an ihre Tochter Sarah Kermer. Edith Kermer Berger ist eine der Wegbereiterinnen der Messe, alles begann für sie im Jahre 1992 im Rahmen der ersten Apropos Pferd, die noch am alten Ausstellungsgelände stattfand.

„Die Apropos Pferd avancierte nach der Übersiedlung in die Arena Nova zum Fixstern in der Reiterwelt. Meine Kinder wuchsen mit der Apropos Pferd auf. Während Sarah schon von klein auf im Showprogramm, im Rahmenprogramm und bei den Turnieren erfolgreich mitwirkte, ist Felix nun schon seit vielen Jahren der Showmoderator“, so Edith Kermer Berger. Bürgermeister Klaus Schneeberger bedankte sich für die erfolgreichen 30 Jahre und verabschiedete Edith Kermer Berger feierlich.

Stammgäste im Jubiläumsjahr

Mit dabei und ein Publikumsmagnet, besonders für Familien, waren auch heuer wieder das Parelli-Team, Familie Oberbichler-Lasser, Katharina Schneidhofer, Claudia Wolf oder Daniela Bartak. Einen Einblick in die Dynamik der Mounted Games, in die Kunst des Damensattelreitens oder in die Fertigkeiten der ZweispännerfahrerInnen hielten die Besucher in Atem. Ob Indoor-VielseitigkeitsreiterInnen oder die österreichischen Top-Working Equitation: Für Pferdeliebhaber war diese Jubiläums-Apropos Pferd ein Ereignis höchster Vielseitigkeit und Qualität.

Dass Niederösterreich in puncto Pferdezucht die Nase vorne hat, zeigte der NÖ Zuchtverband mit seinen vielfältigen Rassen. Auch Mustangs und spanische Pferde sowie die bodenständigen Noriker zeigten, dass es unzählige Varianten von Charakteren, Fähigkeiten und Schönheiten unter den edlen Vierbeinern gibt. Nicht jedes Pferd ist als Therapiepferd geeignet, was die Auserwählten dieser Disziplin jedoch zuwege bringen, lässt staunen, so auch gemeinsam mit der integrativen Showgruppe e-motion oder mit den Vertretern des Kuratoriums für Behindertenreiten.

Spitzensport bei den Turnieren

Auch der Spitzensport kam nicht zu kurz, daher gab es gleich zwei hochkarätige Bewerbe mit 200 Pferden und Teilnehmern aus 15 Nationen. Einerseits das internationale Springturnier auf 3* Niveau, das ebenfalls von EPP unterstützt wurde und bereits zum zweiten Mal vom Heeresreitsportverein der Theresianischen Militärakademie Wiener Neustadt unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Pulsinger veranstaltet wurde. Andererseits veredelte erstmals das internationales Dressurturnier, ebenso auf 3* Niveau, mit vollendeter Reitkunst die sportlichen Facetten der Apropos Pferd. Alle Details und Ergebnisse unter: csi-apropospferd.at

Zum nunmehr 30. großartigen Erfolg der Apropos Pferd sagt Arena Nova Geschäftsführer Gerald Stangl: „Der enorme Aufschwung der Messe und die Etablierung als eine der herausragendsten Pferde-Veranstaltungen ist einerseits der unschätzbaren Arbeit aller Mitarbeiter und Aussteller der vergangenen 30 Jahre zu verdanken, andererseits deren Ideen und Visionen. Der Mix aus Sportevent, Messeveranstaltung, Familien- und Showprogramm zeigt, dass die Bedeutung des Pferdes und des Pferdesports in unserer Gesellschaft wächst und viele Menschen diese Leidenschaft teilen.“