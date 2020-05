Bürgermeister Klaus Schneeberger und der ressortzuständige Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz zum neuen Freibad: „Damit schließen wir endlich eine schmerzhafte Lücke im Freizeitbereich dieser Stadt. Vor allem unsere Kinder, Jugendlichen und Familien haben sich ein adäquates Freibad einfach verdient."

Die Highlights des neuen Freibereichs der „Aqua Nova“:

Rutschenzielbecken mit Breitrutsche und Wasserpilz, Wasserfläche 205 m²

Sprungbecken, Wasserfläche 318 m²

Sprungturm mit 1-, 3- und 5-Meter-Plattform

Kinderbecken, Wasserfläche 60m²

Wasserspielplatz, Wasserfläche 48m²

Sportbecken 25m lang mit 4 Bahnen, Wasserfläche 250 m²

Kiosk

Beachvolleyballplatz

Sonnenterrasse

6.500 Quadratmeter Liegefläche

Am 29. Mai startet auch das Akademiebad in die neue Saison – und die Aqua Nova nimmt nach der coronabedingten Sperre den Betrieb wieder auf. Im Hallenbad wurden die jährlichen Revisionsarbeiten vorgezogen, womit bis 2021 keine weiteren Arbeiten mehr notwendig sind.

Die Öffnung der Bäder in Wiener Neustadt erfolgt unter Einhaltung der aktuellen Vorgaben der Bundesregierung.

Hallenbad

Der Sauna-Bereich bleibt vorerst geschlossen.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im Foyer und in den Garderoben.

Abstand halten in allen Becken – auch an den Beckenrändern.

1-Meter-Abstände zwischen den Liegeplätzen – insgesamt werden nur so viele Besucher eingelassen, dass sich 10 Quadratmeter Liegefläche pro Gast ergeben

Einhaltung der hygienischen Vorgaben bei allen Shop-Partnern (Gastronomie, Kosmetik, etc.).

Akademiebad/Freibereich Aqua Nova