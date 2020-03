Diese Verordnung und ihre Bestimmungen betreffen alle öffentlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet – es sind dies Kultur- und Sportveranstaltungen genauso wie private Feiern (Hochzeiten), Gastronomiebereiche, Beerdigungen, Vorträge, uvm.

Die Stadt Wiener Neustadt hat jene Events, bei denen sie selbst Veranstalterin ist, bereits gestern abgesagt bzw. verschoben. Nun wird die Verordnung, die ab ihrer Kundmachung (schwarzes Brett & Stadt-Homepage) Gültigkeit hat, an alle der Stadt bekannten externen Veranstalter, Gastronomen, Institutionen, Vereine, etc. zusätzlich verschickt, damit eine umfassende Information gewährleistet ist.

Bei Beerdigungen am städtischen Friedhof wird ab sofort der Einlass in die Aufbahrungshalle begrenzt, damit auch hier nicht mehr als 100 Menschen gleichzeitig anwesend sind.

Weitere Schritte beschlossen

Zusätzlich zur Verordnung hat der Einsatzstab der Stadt Wiener Neustadt bei seiner Sitzung am 11. März weitere Schritte definiert, mit den zuständigen Stadträten besprochen und beschlossen.

Auch Bibliothek bleibt zu

In Abstimmung mit Zweitem Vizebürgermeister Rainer Spenger: Die Bibliothek im Zentrum wird ab Montag analog zur FH geschlossen. Der Vortrag vom Stadtarchiv am 20. März wird abgesagt.

„Aqua Nova“ geschlossen

In Abstimmung mit Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz: Da in der Wiener Neustädter „Aqua Nova“ eine Begrenzung auf maximal 100 Anwesende im Bad de facto nicht durchführbar ist, hat der magistratsinterne Einsatzstab entschieden, die „Aqua Nova“ ab morgen, 12. März, bis zum Ende der Maßnahmen zu schließen.

Die Seniorenklubs werden ab morgen im Sinne der Gesundheit der Seniorinnen und Senioren bis auf weiteres geschlossen.

In Abstimmung mit Stadtrat Franz Piribauer: Die Veranstaltung World Music am 25. März wird abgesagt. Die für 25. März geplante Öffnung der Kasematten und des Museums St. Peter an der Sperr für die Hauptnutzung wird auf nach Ostern verschoben.

Die täglichen Stadtvermittlungen, die ebenfalls mit 25. März begonnen hätten, werden ebenfalls auf nach Ostern verschoben. Aktuell gebuchte Stadtvermittlungen finden statt, da es sich hier um maximal 25 Personen pro Vermittlung handelt.

Ostermarkt findet statt

Der Ostermarkt am Dom findet wie geplant statt, da dieser erst nach Auslaufen der Verordnung beginnt und im Freien stattfindet. Die April-Termine der Veranstaltungsreihe „Bösendorfer“ in den Kasematten werden verschoben, indem sie am Ende der Reihe im Mai 2021 gespielt werden.

Die Busse des Verkehrsbetriebs und die Parkscheinautomaten in den Kurzparkzonen bzw. in den Garagen werden täglich intensiv gereinigt und desinfiziert.

„Geisterspiel“ ohne Publikum

Der 1. Wiener Neustädter Sportclub gibt bekannt, dass die Begegnung gegen die Amateure des SV Mattersburg in der RL Ost am kommenden Freitag (13.3., 19.30 Uhr) als „Geisterspiel“ ohne Publikum ausgetragen wird. Offizielle, Akkreditierte und Medienvertreter werden Zugang zum Spiel haben. Ob das Match gegen Traiskirchen am 27.3. ebenfalls zum „Geisterspiel“ wird, entscheidet der Verein situationsabhängig.

Weitere Informationen und Empfehlungen

Aufrecht bleiben natürlich alle Empfehlungen für den Alltag wie regelmäßiges Händewaschen, Verzicht auf das Hände schütteln, Verringerung sozialer Kontakte, etc.

Absprechpartner bei Verdachtsfällen

Nach wie vor erste Ansprechpartner bei Verdachtsfällen sind folgende beiden Hotlines:

Die 24 Stunden besetzte Gesundheitsnummer 1450 richtet sich auch an all jene, die den Verdacht haben, sich infiziert zu haben, und entsprechende Symptome aufweisen.

Über die Hotline 0800 555 621 beantworten – ebenfalls rund um die Uhr – Expertinnen und Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Fragen zum Corona-Virus.

Bei allfälligen reiserechtlichen Fragen berät Sie die Hotline des „Vereins für Konsumenteninformation“ von Montag bis Sonntag, 9 bis 15 Uhr, unter 0800 201 211.

Der Einsatzstab der Stadt Wiener Neustadt wird morgen, Donnerstag, zu seiner nächsten Sitzung zusammen treffen. Danach erfolgen weitere Informationen zum Status Quo.