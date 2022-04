Wr. Neustadt: 18 Meter Bühne im Park

Werbung

Die Neuauflage von „Aquaphonix“ in der Militärakademie steht unter dem Motto „History meets Future“ und soll das im letzten Jahr Gezeigte beim Wasserturm noch übertreffen. Organisator Hans Reinisch: „Wir wollen die Besucher mit einer rund 70-minütigen Show unterhalten und sie nach Atlantis entführen.“ Dank der Pandemie sei jene Firma, die sonst die Wasserspiele für Disney und Apcot-Center in den USA macht, noch in Europa und „will hier noch Neues ausprobieren“.

So dürfen sich die Zuschauer auf vier Wasserbecken und eine 18 Meter lange Bühne freuen: „Pro Vorstellung werden 500.000 Kubikmeter Wasser bewegt werden.“ Auf der Bühne wird in einem großen Glas die Artistin Katharina Asfardi (bekannt aus „Germany got Talent“) turnen. Ebenfalls mit dabei sein wird DJane Mel Merio als Host, die drei Sänger Sandra Pires, Benny King (Teil des Duos „King & Potter“) und Dan Lucas (The Voice-Senior) sowie Josef „Schneckerl“ Schultner als Musiker. „The Flame Rain Theater“ sorgen für die Feuershow.

Das Vorprogramm an den fünf Abenden wird die Militärakademie gestalten, das Familienprogramm startet immer um 17 Uhr. Karten für die fünf Vorstellungen von 25. bis 29. Mai, jeweils um ca. 20.30 Uhr gibt es unter www.aquaphonix.at

