Zweiter Band für das Hollenthoner Heimatbuch

Eine Arbeitsgruppe der Gemeinde Hollenthon hat begonnen, ihr seit 28 Jahren im Umlauf befindliches Heimatbuch zu aktualisieren, um einen zusätzlichen Band zu erweitern und zu digitalisieren. Während die Digitalisierung bereits abgeschlossen ist – in dieser Form steht es auf der Homepage der Gemeinde zum Lesen und zum Download bereit – wird es bis zur Herausgabe der beiden Bücher noch dauern.

Die jetzige Ausgabe war 1995 anlässlich der 700-Jahr-Feier erschienen. In ihr kann die Geschichte der Gemeinde von ihrer ersten urkundlichen Erwähnung 1295 bis 1995 erkundet werden. Da es in dieser Ausgabe jedoch schon wieder viel zu ergänzen gibt, entschloss sich die Gemeinde, das Buch zu aktualisieren und neu aufzulegen.

Ein zweiter Band soll die Geschichte Hollenthons noch ausführlicher beleuchten. Bürgermeister Manfred Grundtner: „Der ist anders aufgestellt und reicht auch weiter zurück. Aber auch das Rundherum gehört dazu – etwa wie die ganze Bucklige Welt entstanden ist.“

Peter Becker, der als Mitglied der Arbeitsgruppe das Projekt unterstützt, über den zweiten Teil: „Das ist eine Ergänzung des Heimatbuchs um eine Präsentation von Themen, die gezielt aktuelle Themen der heutigen Zeit historisch perspektivieren. Dazu erforschen wir die Entwicklung von Sprache und Kommunikation, von Konsum und Unterhaltung, von Landwirtschaft und Jagd, aber auch von Geburt, Heirat und Tod“, so Becker.

Und weiter: „Wie verändert die veränderte Medienlandschaft die Wahl von Vornamen, wie hat man sich in Zeiten ohne Social Media kennengelernt und wo hat man seine Einkäufe gemacht, bevor die Einkäufe per Mausklick erledigt werden konnten. Diese Ergänzung des Heimatbuches ist als ein Geschichten-Buch geplant, in dem auf ansprechende Weise die wesentlichen Veränderungen in der Buckligen Welt mit dem Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945 nachgezeichnet werden.“

