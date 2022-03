Wiener Neustadt: See wird ausgebaggert

Die NÖN hatte vor ein paar Wochen von der großen Ebbe am Anemonensee berichtet. Teile des See-Areals sind „verlandet“, in den letzten Wochen hat sich die Situation sogar noch verschärft.

Wie berichtet, gibt es Pläne der Genossenschaft „EGW“, den See auszubaggern, um die Wasserqualität dauerhaft sicherstellen zu können. Dieser Plan soll jetzt in die Tat umgesetzt werden. „Wir teilen Ihnen mit, dass im Laufe der Kalenderwoche 9 mit den Ausbaggerungsarbeiten des Anemonensees begonnen wird. Die Arbeiten werden ca. drei Monate dauern“, heißt es in einem Schreiben an die Bewohner rund um den See seitens der Genossenschaft „EGW“.

Der Anemonensee werde im Zuge der Baggerarbeiten umgestaltet, ein Gestaltungsplan wird in den nächsten Wochen präsentiert, heißt es seitens der Genossenschaft. Und: „Wir bitten um Verständnis im Hinblick auf die Baggerarbeiten, da es im Zuge der Arbeiten zu Beeinträchtigungen kommen kann.“