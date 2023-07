Kirschlager Feuerwehrhaus bekommt einen Zubau

Als das jetzige Feuerwehrhaus 1998 gebaut wurde, entsprach es den damaligen Anforderungen vollkommen. Inzwischen hat sich so manches verändert. So sind etwa die Spinde in der Garage nicht mehr zeitgemäß. Ein eigener Spindraum hilft künftig, die hygienischen Bedingungen den jetzigen Anforderungen gerecht werden zu lassen. Darüber kommt ein Raum für Besprechungen und Schulungen, ohne den eine zeitgemäße Wehr nicht mehr auskommt.

In der obersten Etage des Zubaus bekommt die vor einem Jahr gegründete und bereits 22 Mitglieder zählende Feuerwehrjugend ihren Platz. Einen Wunsch bezüglich Fertigstellungstermin hat Kommandant Thomas Pürrer jedenfalls schon: „Die Einweihung des Zubaus soll im Rahmen der im kommenden Jahr stattfindenden 150-Jahr-Feier der Feuerwehr erfolgen.“