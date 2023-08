Ein Wohnhaus wird zum neuen Heimatmuseum in Wiesmath

Nachdem in den vergangenen Wochen Gemeindeangestellte und Gemeinderäte alle Exponate des bisherigen „Museum am Bauernhof“ im Ortsteil Schwarzenberg in ein Zwischenlager im Ort verfrachtet haben, geht es mit den Arbeiten am künftigen Standort los. Bei diesem Gebäude handelt es sich um ein über 100 Jahre altes, zum Teil noch mit Steinen gebautes, aber gut erhaltenes Wohnhaus.

Die Fassade ist noch in einem ausgezeichneten Zustand, sodass hier nur mehr die Aufschrift bzw. eine Hinweistafel fehlt. Innen muss jedoch noch einiges gemacht werden. Von der Umgestaltung der Räume bis zur Schaffung eines neuen Eingangsbereichs. Das Ergebnis soll ein zeitgemäßes Museum mit verschiedenen Themenbereichen auf 150 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden.

Als Kustos wird voraussichtlich der gleich nebenan wohnende Musikschullehrer a.D. Franz Buchegger agieren.