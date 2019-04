Baldauf (2); Lichtbild Sinawehl;

Links: Uwe Mitter von der NÖAAB-FCG glaubt, dass Digitalisierung ein wichtiges Thema für die Arbeitnehmer ist.; Mitte: Gerhard Scherz (FA-FPÖ) freut sich über 3,7 Prozent Plus. Er will Lehrlinge mehr einbinden.; Rechts: FSG-Spitzenkandidat Horst Pammer will das Detailergebnis im Bezirk genau analysieren.