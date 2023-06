Konjunkturflaute macht sich am Neustädter Arbeitsmarkt bemerkbar

Ende Mai waren 5.034 Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet bzw. in Schulungen. Die Arbeitslosenquote liegt auf dem Niveau des Vorjahres, 7,1 Prozent sind gleichbedeutend mit dem höchsten Wert in ganz Niederösterreich. Für das gesamte Bundesland beträgt sie aktuell 5,4 Prozent, Gesamt-Österreich hält bei einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent.

„Das Wirtschaftswachstum ist seit Jahresbeginn gedämpft, die hohe Inflation trübt die wirtschaftliche Stimmung“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt. Er blickt dennoch optimistisch in die nahe Zukunft: „Es deutet einiges darauf hin, dass sich die Wirtschaftslage im zweiten Halbjahr verbessert“, so Kücükyasar: „Die aktuelle Situation zeigt uns, dass sich der Arbeitsmarkt trotz abflachender Konjunktur weiter in einer sehr guten Verfassung befindet.“

Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt Foto: AMS NÖ, Andreas Kreiner

Laut Statistik des Arbeitsmarktservice ist die Zahl der offenen Stellen gesunken: 1.267 gebe es derzeit in der Region – ein Minus von 199 im Vergleich zum Vorjahr. Von Jänner bis Ende April haben die Berater des AMS Wiener Neustadt ihren Kunden rund 33.000 Vermittlungsvorschläge gemacht. Bis Ende Mai konnten rund 3.500 freie Stellen besetzt werden. „Außerdem konnten durch unseren Fokus auf die Fachkräfteausbildung im laufenden Jahr bereits 99 Jobsuchende eine passgenaue Fachausbildung starten“, freut sich Kücükyasar.

Zurück gegangen ist auch die Jugendarbeitslosigkeit: Aktuell sind 362 Unter-25-Jährige als arbeitslos gemeldet, wobei drei Viertel der vorgemerkten Jugendlichen nicht länger als drei Monate arbeitslos sind. Kücükyasar: „Vor dem Hintergrund der vergleichsweise schwachen Konjunktur ist es besonders erfreulich, dass wir die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit seit 2004 haben.“