Arbeitslosigkeit sinkt in Wiener Neustadt weiter

Werbung

„Trotz der unsicheren Rahmenbedingungen ist der Arbeitsmarkt in der Region mit Ende April noch stabil“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter des Arbeitsmarktservice Wiener Neustadt. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist auf einem Rekordniveau und die Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück.

Mit Ende April waren 4.986 Personen aus Stadt und Bezirk beim AMS gemeldet, davon waren 4.015 (2.115 Stadt, 1.900 Bezirk) arbeitslos und 971 in AMS-Schulungsmaßnahmen. Das entspricht einem Minus von 23 Prozent im Vergleich zum April 2021 und einem Minus von 17 Prozent im Vergleich zum April 2019, vor der Corona-Pandemie.

Die Arbeitslosenquote in Stadt und Bezirk liegt aktuell bei 7,6 Prozent, „das ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008“, so Kücükyasar.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist ebenfalls weiter gesunken: Aktuell sind beim AMS 716 Personen vorgemerkt, die länger als ein Jahr ohne Job sind – ein stattliches Minus von 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.