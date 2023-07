Wiener Neustadt trotzt dem Bundestrend mit sinkender Arbeitslosenzahl

Österreichweit ist die Arbeitslosigkeit laut den jüngsten Zahlen des Arbeitsmarktservice um 3,1 Prozent gestiegen. Wiener Neustadt bewegt sich hier gegen den Trend: In Stadt und Bezirk ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juni des Vorjahres um ein Prozent leicht gesunken. Ende Juni waren 4.820 Personen beim AMS Wiener Neustadt gemeldet, 3.932 davon arbeitslos und weitere 888 in Schulungen des AMS. Die Arbeitslosenquote liegt für Wiener Neustadt aktuell bei 7,1 Prozent (Niederösterreich: 5,2 Prozent, Österreich 5,9 Prozent).

„Die Treiber der Erholung am Wiener Neustädter Arbeitsmarkt sind neben dem Handel und Bauwesen der Produktionsbereich“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle: „Bei den Arbeitslosenzahlen liegen wir mittlerweile deutlich unter dem Vorkrisenniveau und haben die niedrigste Juni-Arbeitslosigkeit seit 2012.“

Auch Jugendarbeitslosigkeit sinkt

Besonders erfreulich ist der starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, so Kücükyasar: „Bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren verzeichnen wir gegneüber dem Vorjahresmonat ein starkes Minus von fünf Prozent. In Wiener Neustadt sind aktuell 680 Jugendliche beim AMS arbeitslos gemeldet oder in einer Schulungsmaßnahme des AMS. Das ist die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit seit 2003. Wir sehen, dass die intensive Beratung von Jugendlichen sehr gut wirkt.“

Beschäftigung auf Rekord-Niveau

Die Zahl der Beschäftigten liegt auf dem historischen Höchstwert von 53.366 - rund 900 Beschäftigte mehr als vor einem Jahr und rund 7.000 mehr als vor zehn Jahren. „Die Folgen der Energiekrise und der hohen Inflation sind auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile gar nicht mehr spürbar“, sagt Kücükyasar: „Im Gegenteil haben wir in Wiener Neustadt deutlich mehr Beschäftigte als im Vorjahr und die Arbeitskräftenachfrage ist anhaltend hoch.“ Aktuell sind über das AMS 1.361 offene Stellen in der Region ausgeschrieben, alleine im Juni sind über 500 neu hinzugekommen.

Die Berater des Neustädter AMS haben seit Jahresbeginn rund 50.000 Vermittlungsvorschläge gemacht, mehr als 2.500 freie Stellen konnten von Anfang Jänner bis Ende Juni mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Rund 4.000 Jobsuchende konnten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.