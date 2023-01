Wr. Neustadt: Beschäftigung im Hoch

Werbung

Das neue Jahr beginnt mit guten Arbeitsmarktzahlen aus dem alten: 53.082 Erwerbstätige in Stadt und Bezirk (aktuellste Daten von Ende November) sind gleichbedeutend mit einem Allzeithoch. „Wir sehen in fast allen Branchen Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle. Im Dienstleistungsbereich (plus 4,6 Prozent), im Bereich Beherbergung und Gastronomie (3,6) sowie in der Produktion (2,1) sind die Zuwächse besonders stark ausgefallen.

„Trotz dieser positiven Entwicklungen setzen wir weiterhin alles daran, dem Arbeits- und Fachkräftemangel bestmöglich entgegenzuwirken.“

„Über alle Branchen hinweg sind aktuell knapp 1.000 Personen mehr erwerbstätig als 2021 und rund 2.600 mehr als 2019 – das entspricht einem Plus von rund fünf Prozent“, so Kücükyasar: „Trotz dieser positiven Entwicklungen setzen wir weiterhin alles daran, dem Arbeits- und Fachkräftemangel bestmöglich entgegenzuwirken.“

Im Jahr 2022 haben 240 Arbeitslose eine Fachkräfteausbildung über das AMS absolviert und mit einem Lehrabschluss beendet; weitere 300 Jugendliche haben mit Unterstützung des AMS eine betriebliche Lehre aufgenommen.

„Die Arbeitslosigkeit steigt saisonbedingt leicht an, bleibt aber weiterhin stabil auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau“

Mit 31. Dezember waren beim AMS Wiener Neustadt 5.687 Menschen als arbeitslos gemeldet, davon sind 803 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 6,8 Prozent und liegt damit um 1,1 Prozentpunkte niedriger als im Jahr davor bzw. 2,5 Prozent unter dem Niveau von 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie.

„Die Arbeitslosigkeit steigt saisonbedingt leicht an, bleibt aber weiterhin stabil auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau“, so Kücükyasar. Die positive Entwicklung der vergangenen Monate sei hauptsächlich dem robusten Arbeitsmarkt zu verdanken – und der intensiven Vermittlung vor allem langzeitarbeitsloser Personen.

