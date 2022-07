Zahl der Beschäftigten in Wiener Neustadt weiter auf Rekord-Hoch

Werbung Den Juli genießen Anzeige Badeerlebnisse und Massageangebote in der Therme Bük!

Die Erholung am regionalen Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort. „Die Treiber der Erholung sind neben der Beherbergung und der Gastronomie das Bauwesen und wirtschaftliche Dienstleistungen“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle.

Zum Ende des ersten Halbjahres waren beim AMS Wiener Neustadt 4.854 Menschen gemeldet (siehe Box). „Wir liegen mittlerweile sogar unter dem Vorkrisenniveau und haben die niedrigste Juni-Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 2012“, so Kücükyasar. Vor Corona, im Juni 2019, waren 5.725 Personen arbeitslos oder in Schulungen.

Zuletzt ist die Arbeitslosigkeit in einigen wichtigen Sparten zurückgegangen: In der Gastronomie etwa gibt es ein Minus von 25 Prozent gegenüber dem Juni 2021, ebenso sind Rückgänge im Handel (minus 26 Prozent), am Bau (minus 25 Prozent), in der Warenerzeugung (minus 21 Prozent) und im Verkehr- und Lagerwesen (minus 21 Prozent) zu verzeichnen gewesen.

Der positive Gesamttrend schlägt sich auch bei den Langzeitarbeitslosen nieder: Derzeit sind 650 Personen länger als ein Jahr ohne Job – das sind um 56 Prozent weniger als im Vorjahr (1.470) bzw. um 37 Prozent weniger als vor Corona.

Die Zahl der Beschäftigten liegt mit 52.500 auf einem Rekordhoch: „Die Folgen der Coronakrise sind hier mittlerweile gar nicht mehr spürbar.“

