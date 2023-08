Schwache Konjunktur: Arbeitslosigkeit steigt in Wiener Neustadt an

Das generell schwache Wirtschaftswachstum schlägt sich nun auch in den Arbeitslosenzahlen in Stadt und Bezirk nieder: Ende Juli waren beim Arbeitsmarktservice 4.851 Menschen als arbeitslos oder in AMS-Schulung registriert. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 213 Personen oder 4,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,8 Prozent – der höchste Wert in Niederösterreich, wo die Quote insgesamt 5,1 Prozent beträgt.

Im Mehrjahresvergleich sieht die Sache deutlich besser aus: „Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Juli 2019 verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang von 800 Personen oder 16,2 Prozent“, so Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle.

Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt Foto: AMS NÖ, Andreas Kreiner

Klar positiv ist der Trend bei den Langzeitarbeitslosen: Die Zahl jener, die ein Jahr oder länger auf Jobsuche sind, ist im Vergleich zu Juli 2022 um 21 Prozent gesunken. „Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zunehmend herausfordernd“, sagt Kücükyasar: „Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Menschen im Arbeitsmarktbezirk haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und 60 Prozent sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda.“

Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist nach wie vor gegeben: Aktuell werden 1.148 Stellen in der Region über das AMS ausgeschrieben, allein im Juni sind 472 neu hinzugekommen.