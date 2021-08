Mehr als 85.000 Stiche: Impfstraße schließt

Die Impfstraße in der Arena Nova nähert sich der Zielgeraden – am kommenden Samstag kommt es dort zum letzten Stich. Am 16. März wurde das Impfzentrum eröffnet, seitdem wurde knapp 87.000 Mal gepiekst – ohne gröbere Zwischenfälle.

Am vergangenen Wochenende wurde zum „Impfen für alle“ ohne Anmeldung aufgerufen, rund 1.400 Erststiche wurden an den zwei Tagen gesetzt, dazu kamen 600 Zweitstiche. „Damit sind wir wirklich sehr zufrieden. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund gekommen, aber auch viele im Alter von über 50, die sich mit der Online-Anmeldung schwer tun“, sagt Impfkoordinator Gerald Stangl im Gespräch mit der NÖN.

Geöffnet ist die Impfstraße noch am Mittwoch und am Samstag, Zweitimpfungen finden dann in Folge beim Hausarzt statt, dazu werden die Impfbusse von „Notruf Niederösterreich“ auch Wiener Neustadt anfahren. Kommenden Samstag öffnet die Arena Nova noch einmal für alle ohne Anmeldung – mitgenommen werden muss nur die E-Card.

Die Teststraße in der Arena Nova bleibt im Gegensatz zur Impfstraße bis auf weiteres bestehen.

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt ist indessen leicht angestiegen. Mit Wochenbeginn waren am Magistrat rund 20 aktuell Infizierte gemeldet, in der Vorwoche waren es noch zehn gewesen. Die aktuelle Inzidenz liegt bei rund 36.